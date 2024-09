Angelozzi (ds Frosinone): “Oltre ad Hasa volevo anche Savona dalla Juve. Ma sta giocando titolare in Serie A”

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli ultimi acquisti ufficializzati ha parlato anche di una trattativa sfumata, per Nicolò Savona diventato una delle grandi rivelazioni della Serie A con la Juve, condita anche da un gol contro il Verona.

Queste le sue parole: “Con la Juve ho un ottimo rapporto: volevo anche Savona, ma sta giocando titolare lì. Avevamo selezionato giocatori che giocano in A. Volevo anche Hasa, ma quando c’è la concorrenza della Serie A è dura. La Juve si era resa disponibile. Intanto, uno lo abbiamo acquistato ed è Pecorino. Se c’è un rimpianto per questo mancato affare? Non c’è l’ho mai un rimpianto, se uno non può arrivare, amen”.

Foto: Instagram Juve