Angelozzi conferma tutto: “Io Cagliari segue Nicolussi-Caviglia e Lovric”

08/01/2026 | 18:53:58

Come anticipato 5 giorni fa, il Cagliari ha due obiettivi chiari per il centrocampo, si tratta di Nicolussi Caviglia e Lovric. A confermato è stato il Ds del Cagliari, Guido Angelozzi prima della gara contro la Cremonese a Dazn.

Queste le sue parole: “Sono due giocatori che stiamo seguendo, ma non ci sono solamente loro», spiega Angelozzi. “Abbiamo qualche alternativa, stiamo valutando con la società e vedremo di accontentare il mister. Luperto? È incedibile”.

Foto: sito Cagliari