L’indiscrezione: Cagliari, valutazioni su Lovric e Nicolussi Caviglia. Ma ora Prati…

02/01/2026 | 23:16:27

Il Cagliari sta facendo valutazioni sul centrocampo. Il sogno è Brescianini, un pallino di Angelozzi, ma non sarà semplice per costi e concorrenza. Negli ultimi giorni il club ha valutato Nicolussi Caviglia (come confermato dal presidente Giulini), che a Firenze non trova troppo spazio, e Lovric anche lui non più intoccabile a Udinese. Ma nel frattempo Prati, obiettivo del Torino, ha ritrovato visibilità e gol proprio in casa dei granata. Su Prati c’erano state mosse concrete della società di Cairo, adesso però il Cagliari prende tempo convinto delle sue qualità e continua a utilizzarlo da titolare. Di sicuro un centrocampista arriverà a prescindere.

Foto: x fiorentina