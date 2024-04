Angelino: “Non è stata la solita Roma. Testa al derby, proveremo a vincerlo”

L’esterno della Roma, Angelino, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 con il Lecce.

Queste le sue parole: “Non è stata la solita Roma, soprattutto nel primo tempo abbiamo perso tanti duelli. Le cose sono andate meglio nella ripresa, ma non è stato sufficiente per portare a casa i tre punti, abbiamo avuto occasioni che non siamo riusciti a sfruttare”.

Che partita sarà il derby con la Lazio? “Fondamentale, dobbiamo lavorare bene durante la settimana per provare a vincerlo. Sarà una partita emozionante”.

Come ti stai trovando a Roma? “Mi piace tutto di Roma, ho colto questa opportunità e spero di restare qui a lungo”.

Foto: sito Roma