Angelino è a Roma: un nuovo esterno per DDR. Il video

Angelino per la Roma, com’era chiaro da giorni: la trattativa si era sbloccata, come raccontato, già nella giornata di venerdì, servivano soltanto i passaggi burocratici. Il via libera del Galatasaray e il placet del Lipsia hanno fatto sì che Angelino potesse preparare il suo viaggio verso l’Italia, da pochi minuti è nella Capitale. L’ex Galatasaray ha voluto soltanto la Roma, rifiutando diverse altre proposte (soprattutto quella dell’Olympique Marsiglia). Un nuovo esterno per Daniele De Rossi che potrebbe consentire di migliorare il rendimento sulla corsia mancina. Ecco il suo arrivo nella capitale [GUARDA IL VIDEO]

Foto: Transfermarkt