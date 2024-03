Angeliño: “Di Roma mi piace tutto. Spero di restarci per molto tempo”

L’esterno sinistro della Roma Angeliño, durante un’intervista concessa a Idealista.it, ha raccontato come si trova nella città capitolina, affermando che vorrebbe restare il più a lungo possibile nella capitale italiana. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Di Roma mi piace tutto. È un ambiente molto caldo, in tutti i suoi aspetti. I miei familiari stanno molto bene qui e speriamo di restarci per molto tempo. La prima casa che mi hanno mostrato mi è piaciuta subito. A me come alla mia famiglia. La casa che ho scelto si trova a pochi chilometri dal mare, che per me è un aspetto essenziale”.

Foto: sito Roma