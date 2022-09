Angel Di Maria parzialmente in gruppo: ci prova per la sfida contro il Benfica

Come riportato dai canali ufficiali della Juventus, dopo la partita contro la Salernitana finita con il punteggio di 2-2-, i bianconeri sono tornati ad allenarsi questa mattina alla Continassa per preparare il match di Champions League contro il Benfica. Nel report si legge che Angel Di Maria ha lavorato parzialmente con il gruppo; l’intenzione sembra quindi quella di tentare una presenza, almeno in panchina, per la sfida di mercoledì sera.

Foto: Instagram Di Maria