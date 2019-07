Angel Correa-Milan, le autorevoli voci argentine di stamattina e la nostra ricostruzione

Angel Correa è un attaccante in uscita dall’Atletico Madrid. Già in mattinata dall’Argentina (in particolare dall’autorevole Olè) erano rimbalzate voci di un interesse del Milan per l’attaccante classe ’95. Correa è un profilo che piace non poco al club rossonero, sulle sue tracce ci sono diverse società europee, l’intenzione dell’Atletico è quella di monetizzare il più possibile (i Colchoneros chiedono oltre 40 milioni) dalla sua parte za. Il Milan resta alla finestra, in attesa di e eventuali evoluzioni, pur sapendo che prima di entrare in azione bisogna prima fare delle cessioni.

Foto: Twitter personale Correa