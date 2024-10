Andy Carroll: “Il mio stipendio è inferiore all’affitto”

Andy Carroll, ex attaccante di Newcastle e Liverpool, ha recentemente fatto parlare di sé con il suo trasferimento in National 2, al Bordeaux. In un’intervista rilasciata a L’Équipe. Carroll ha spiegato il motivo dietro la sua decisione, affermando di aver accantonato l’aspetto economico per concentrarsi sulla sua passione per il calcio:

“Diversi media hanno affermato che ora ricevo 3.500 euro al mese? Oh no, è molto meno. Non ti dico la cifra esatta, ma per darti un’idea, da quando vivo qui ho affittato una bella casetta e il mio stipendio è inferiore all’affitto. Se sono arrivato al Bordeaux ovviamente non è per i soldi. In realtà avevo delle offerte per giocare in Arabia Saudita, ma la cosa non mi interessava (…). Mi piacerebbe continuare a giocare ogni sabato almeno fino ai 40 anni, qualunque sia il livello. L’obiettivo è diventare un LeBron James, cioè giocare nella stessa squadra di mio figlio maggiore, Lucas, che ha 14 anni. Sarebbe meraviglioso sperimentarlo, a Bordeaux o altrove. »

Foto: twitter Bordeaux