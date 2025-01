Andy Bara (agente Olmo): “Siamo fiduciosi che si troverà una soluzione. Dani vuole rimanere al Barcellona”

A GiveMeSport ha rilasciato una intervista Andy Bara, l’agente di Dani Olmo. Queste le sue parole:

“Siamo fiduciosi che il Barcellona troverà una soluzione. È una situazione stressante per lui, come lo sarebbe per qualsiasi altro giocatore… ma è un grande giocatore e una grande persona, sta cercando di mantenere la calma. Naturalmente, Dani è un vincente e ama giocare le partite, non guardarle”.

C’è la possibilità che lasci Barcellona? “Posso confermare che la nostra posizione non è cambiata. Non stiamo negoziando con nessun club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole rimanere al Barcellon, ha fatto grandi sacrifici nella sua vita per arrivare al Barcellona. Era il suo desiderio da tanto tempo. Altre opzioni o club? Il Barcellona è la prima e l’ultima opzione. Dani, suo padre, la famiglia, io… non stiamo pensando ad altre opzioni”.

Tanti soldi in caso di trasferimento gratuito? “Certo, i migliori affari si fanno quando i giocatori sono a parametro zero… ma anche le emozioni contano. Non abbiamo mai preso decisioni di carriera per denaro. Dani gioca a calcio perché ama il gioco, ha fatto un enorme sforzo per arrivare al Barça. Sono anche felice che Dani sia al Barça, uno dei migliori giocatori al mondo in uno dei club più grandi del mondo”.

Foto: instagram Dani Olmo