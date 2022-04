Andreazzoli: “Vorrei la salvezza matematica. Non possiamo rilassarci”

Aurelio Andreazzoli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida che attende il suo Empoli, di scena contro l’Udinese: “Gli avversari stanno dimostrando tanto, hanno giocato contro grandi squadre in questo periodo. Hanno fatto cinque gol al Cagliari, hanno battuto Venezia e Samp. A me piaceva anche all’andata, è una squadra con belle individualità e forti fisicamente.

L’Udinese può ambire a una posizione importante, non credo che troveremo una squadra rilassata. Noi non possiamo permettercelo, bisogna stare bene in guardia e dimostrare che quando abbiamo ben chiaro cosa fare, non siamo tanto scarsi. Cosa ci manca in questo momento? Intanto vorrei avere la certezza matematica già ora, poi naturalmente vorrei migliorare la fase di finalizzazione. Siamo tra i primi nei passaggi, ci predisponiamo per arrivare là, ma le percentuali sono basse. Alzerei volentieri questa percentuale.

Cutrone? Ha fatto una buona settimana, si allena sempre forte. Domani vedremo, abbiamo deciso quel che vogliamo fare, e vedremo se le scelte andranno in una certa direzione. Benassi? Si tratta di un ragazzo molto applicato, ha i numeri e non solo la gestione. Siamo contenti e domani giocherà dall’inizio“.

Foto: Twitter Empoli