Andreazzoli: “Voliamo bassi e senza proclami. Io come Gasp? Paragone eccessivo”

Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni in campionato: “L’obiettivo di tutti era quello di riportare le gente allo stadio, con entusiasmo. Contro la Fiorentina speravamo di poter offrire una partita piacevole e ci siamo riusciti. Anzi, abbiamo anche vinto. Io come Gasperini? Lo stimo molto, ha fatto tanto per questa piazza. Io non ho ancora fatto niente, lo dico sempre. Abbiamo lavorato sodo, ma questi paragoni mi sembrano eccessivi. Voliamo bassi e aspettiamo i fatti, senza troppi proclami”.

Foto: sito ufficiale Genoa