Andreazzoli: “Vogliamo chiudere bene. Il rammarico? Essere stati usati come cavie”

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, ha parlato in conferenza stampa Aurelio Andreazzoli che rilascia queste dichiarazioni: “Spesso siamo stati usati come cavie e tutti ci davano per salvi già dopo il girone d’andata”. Il tecnico dei toscani ha voluto elogiare anche Davide Nicola: ” Ho avuto poche occasioni per incontrarlo, ma ho avuto contatto con lui al telefono ai tempi di Livorno. C’è stima tra di noi. Non è facile fare come fa lui, entrare in queste situazioni. Questo dimostra le sue qualità”

Andreazzoli prosegue presentando la sfida contro la formazione campana, e rilascia queste parole: “La squadra si è allenata bene. Giochiamo contro una squadra in salute e che ha un obiettivo importante. Noi vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dall’ultima partita. Loro sono una squadra molto fisica, ma anche noi abbiamo caratteristiche che possono far male a loro”

Foto: Twitter Empoli