Andreazzoli: “Un piacere riavere Baldanzi. Caputo e Kovalenko out. Il Torino? La pagheremo cara se saremo superficiali”

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Torino. Il trainer dei toscani ha fatto il punto sugli infortunati, soffermandosi in particolare su tre singoli: “Kovalenko non ci sarà, si è allenato ma non lo convoco perché non voglio rischiare. Caputo non è disponibile, sembra che la situazione sia lieve ma deve fare ulteriori accertamenti. Baldanzi invece si è allenato bene come preventivato. Quindi è un piacere riaverlo”.

Andreazzoli mette in guardia i suoi: “Il Torino gioca in maniera diversa rispetto alle altre, ti pone il quesito di come contrapporti. Sono d’accordo che sia una squadra di qualità, son ben guidati ed è un gruppo che si conosce bene. Dovremo essere bravi a contrapporci in maniera diversa per quanto riguarda la fase di non possesso, ad esempio. Se saremo bravi a fare quello che vorremmo, penso che il Torino dovrà preoccuparsi. Se siamo superficiali la pagheremo cara”.

Andreazzoli Twitter Empoli