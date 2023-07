Andreazzoli-Ternana, ribaltone confermato. I dubbi di De Rossi

Lo avevamo anticipato ieri sera, adesso ci sono conferme assolute sulla fine del rapporto tra Aurelio Andreazzoli e la Ternana. Un rapporto ripartito male, la cessione di molti big ha fatto la differenza, ma in ogni caso si era capito che non esistevano troppi margini di manovra per andare avanti. La nuova società aveva pensato a Daniele De Rossi, come svelato sempre ieri, ma quest’ultimo ha molti dubbi derivanti proprio dalla confusione attuale. Un altro candidato è D’Angelo (seguito dal Brescia in caso di ripescaggio in B, ma la strada sarà lunga ben oltre la decisione della FIGC di oggi).

Foto: twitter ternana