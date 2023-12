Andreazzoli: “Sono soddisfatto, andiamo alla ricerca di ulteriori passi in avanti che sicuramente avverranno”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa: “Sono soddisfatto. Il risultato esprime quanto mostrato in campo. E’ una caratteristica del passato avvilirci quando si passa in vantaggio. E’ successo domenica e qualche altra volta. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè uscire da questo ambiente, contro questa squadra che ha forza, qualità e sostegno, non è facile. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano il pallino del gioco, cosa che mi piacerebbe fare in maniera continua. Abbiamo segnato con i subentrati e questo dimostra quanto la squadra sia coesa nell’obiettivo che si è posta in testa. Andiamo avanti alla ricerca di ulteriori passi che sicuramente avverranno”.

Su Maldini: “Non ho fatto nessun regalo a Maldini. La scelta è stata fatta sulla pazienza nel recupero dall’infortunio e sulla qualità che ci fa vedere. E’ una conseguenza logica prendere in esame il comportamento dei ragazzi e dare loro delle soddisfazioni. Che hanno compreso il messaggio si vede dal fatto che tre subentrati hanno confezionato il pari”.

Su Kovalenko: “Molto bene. Avrebbe meritato anche lui di andare in campo ma mettere più giocatori che possono giocare solo un’ora sono considerazioni che vanno fatte”.

Infine, sul centrocampo: “Sofferenza? C’era anche l’ammonizione di Ranocchia che mi faceva stare in pena. Abbiamo pensato di fare un cambio all’intervallo che non ci costasse uno slot. Alla fine qualche incertezza l’avevamo perchè Cambiaghi ha avuto un accenno di crampi, Bereszynski pure. Abbiamo aspettato fino all’ultimo a fare il quinto cambio”.

Foto: sito Empoli