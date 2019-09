Andreazzoli: “Siamo sulla strada giusta. Sono disponibile ai cambi di modulo”

Cagliari e Genoa apriranno la quarta giornata di Serie A già domani sera, e così il tecnico ospite Aurelio Andreazzoli ha presentato oggi la sfida in conferenza stampa: “I numeri dicono che sotto ogni aspetto con l’Atalanta abbiamo giocato alla pari. Secondo me in alcuni ambiti li abbiamo anche superati. Passata la nottata abbiamo cancellato le amarezze, io ho anche ringraziato i ragazzi. Noi dobbiamo sempre provare a vincere, costruire una mentalità che ci porti a cercare sempre i tre punti. Credo che la strada sia quella giusta. Credo che Schöne e Radovanovic siano complementari e che uno giovi della presenza dell’altro. Quando abbiamo bisogno siamo disponibili a cambiare modulo e anche passare a difendere a quattro. Ci alleneremo su più sistemi, perché una squadra deve poter perseguire più strade. Siamo al cospetto di un campionato molto arduo: tutti hanno difficoltà. Credo che ogni gara debba essere interpretata al massimo. La consapevolezza che anche le cosiddette piccole vogliano giocare bene alza il livello del torneo. Le insidie che affrontiamo contro il Cagliari sono le stesse che i sardi avranno contro di noi. Considererò che si giocano tre partite in dieci giorni. Abbiamo un gruppo ampio e di cui sono soddisfatto. Ho fiducia in ognuno dei ragazzi. Non abbiamo nessun problema di ordine fisico. È normale commettere errori: da parte dei giocatori, degli staff e anche della stampa. Non so dare stime sul recupero di Sturaro, ma il suo iter procede bene e senza intoppi. Ho trovato bene Saponara quando è entrato, ha dato quello che ci aspettiamo da lui e per questo sono soddisfatto. È una nostra arma in più e le sensazioni sono buone. La mentalità vincente è difficile da dare, e la strada è piena di ostacoli: l’importante è non spaventarsi al primo sbaglio e continuare con atteggiamento giusto. Sappiamo che ci sono dazi da pagare, ma aspettiamo il momento di riscuotere. Favilli ha le stesse possibilità degli altri. Ha completato il suo iter, è un altro rispetto a prima. Faremo valutazioni, ma è in condizione di dare un grande contributo“.

Foto. twitter Genoa