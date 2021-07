Andreazzoli: “Sensazioni positive dall’amichevole. Mercato? Abbiamo le idee chiare”

Dopo il 3-0 in amichevole al Pontedera, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato così la gara: “Buone indicazioni dall’amichevole. Intanto abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ovvero far disputare 60 minuti effettivi ai giocatori rimasti. Non abbiamo avuto inconvenienti e siamo contenti. Avremmo preferito poterlo fare con tutto il gruppo a disposizione ma così non è stato e ci accontentiamo di questo obiettivo raggiunto. Devo dire che i ragazzi mi hanno soddisfatto, siamo in una fase in cui è difficile pretendere molto ma quel poco mi è stato dato con attenzione e quindi sono soddisfatto”.

Che si aspetta dal mercato?

“Mi aspetto che succeda quello che tutti i componenti della nostra società sperano, cioè di usufruire della squadra completa e di avere dei calciatori che rispondano all’idea che abbiamo. Siccome l’idea è chiara, il direttore e la società, per i mezzi che hanno a disposizione, hanno le idee chiare e cerchiamo di perseguire questo risultato, cercando di sbagliare il meno possibile”.