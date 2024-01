Andreazzoli: “Rigore di Maleh? È una schifezza, ora decide un polpastrello. Così si parla solo di VAR”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha così commentato il rigore assegnato al Milan per il tocco con le dita di Maleh: “È una schifezza il rigore che ci han dato contro, ora un polpastrello decide. C’è una regola che dice volontario sì o no, così invece si parla solo di questo c… di Var. Non ce l’ho con gli arbitri, sono in un meccanismo del c… Non si capisce più nulla”.

Foto: Twitter Empoli