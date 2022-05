Andreazzoli: “Qualcuno si è permesso di infangare Vicario. Futuro? Settimana prossima parlerò con Corsi”

L’Empoli si prepara all’ultima stagionale in casa dell’Atalanta. Ne ha parlato quest’oggi in conferenza stampa Aurelio Andreazzoli: “Quasi un peccato che sia finita la stagione. Abbiamo bisogno di stare in famiglia perché la stagione è stata lunga. Però rimane quella sorta di rammarico di dover abbandonare un lavoro che ha preso una certa piega. Domani metteremo la formazione che ci da più garanzie. Sono convocati Degli Innocenti, Fazzini e Baldanzi e se li utilizzeremo sarà per il bene comune della squadra, non per dare contentini. Stiamo onorando il campionato? Dover stare a ribadire questa parola nello sport è assurdo. Non dovrebbe essere così, ma purtroppo succede. Anche il fine gara dell’altra sera ha detto che per qualcuno ci sarebbe la necessità di fare un passettino indietro e di essere più educato e serio. Qualcuno si è permesso di infangare la prestazione di Vicario al quale sono stati dati appellativi che non meritava. Credo che avrebbe avuto bisogno di attestazioni di stima per la sua serietà. Quel qualcuno lo sa e mi ascolta e dovrebbe fare un bell’esame di coscienza. Di sicuro Vicario non aveva bisogno di essere infamato. Il mio futuro? Con Accardi c’è molta sintonia, il gradimento sarebbe quello di lavorare insieme. Però dalla settimana prossima, quando il presidente sarà disponibile, ci incontreremo e ne parleremo in maniera familiare. Non mancherà il tempo per confrontarci e lo faremo serenamente”.

FOTO: Sito Empoli