Andreazzoli: “Pinamonti sarà titolare contro il Cagliari. Ecco in cosa dobbiamo migliorare”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “Domani Pinamonti giocherà dall’inizio. Il Cagliari è una bella squadra, dobbiamo essere bravi a darci una continuità per tutta la partita. Abbiamo tanta strada, tanto lavoro e siamo convinti che riusciremo a migliorare. Abbiamo le idee chiare. Formazione? Sicuramente cambierò qualche uomo, ma dal punto di vista tattico non rispondo”. Poi conclude: “Io non la chiamerei cattiveria. Se però ci si riferisce all’interpretazione della gara che a volte può essere sottotono, può dipendere dalle caratteristiche della squadra. Abbiamo delle figure di riferimento come ad esempio Tonelli, ma anche il nostro capitano Romagnoli e La Mantia. Anche questa è una componente allenabile, ma bisogna avere tempo”.

Foto: Sito ufficiale Empoli