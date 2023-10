Andreazzoli: “Per ora siamo la squadra peggiore d’Europa. Fiorentina? Giocheremo senza timore”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato a TgR Rai Toscana del periodo degli azzurri e della prossima sfida in programma, a Firenze con la Fiorentina:

“Siamo la peggior squadra d’Europa. Ne faremmo volentieri a meno ma è pur sempre un record e ce lo teniamo stretto, per ora. Stiamo già lavorando per cancellare questa casella, i ragazzi sono stati bravi fino ad ora ma probabilmente non fortunati”.

Sulla Fiorentina e su Italiano: “Vincenzo è stato bravo nelle decisioni che ha preso e nella continuità che è riuscito a dare alla sua squadra, perché la Fiorentina migliora sempre. Contro di loro ci sarà un Empoli che si vuole misurare senza timori reverenziali, dobbiamo sfruttare l’occasione per crescere”.

Sul Viola Park: “Sono curioso di vedere questa eccellenza a livello europeo. Invece di vedere un museo mi piacerebbe più vedere un centro sportivo di alto livello”.

