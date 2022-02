Andreazzoli: “Pareggio giusto. E’ stata una bella partita da vedere, sono mancati solo i gol”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha commentato lo 0-0 tra Bologna e Empoli.

Queste le sue parole: “Pareggio giusto, credo che anche loro possano essere soddisfatti visto le situazioni in campo. Noi lo siamo, perché abbiamo giocato la gara che volevamo, co n il giusto piglio. Siamo stati molto belli e produttivi nella prima parte, ma non risolutivi. Contro il Bologna aver avuto 4/5 palle per andare in vantaggio è un bel risultato. Abbiamo poi chiuso la porta e questo è un altro successo perché ultimamente abbiamo un pochino esagerato nell’aprirla. Oggi siamo stati attenti”.

Questa partita che tipo di tappa sarebbe nel ciclismo?

“Ha dato la risposta che volevamo, cioè di presentarci qua cercando di vincere e di imporci. Poi nelle tappe ci sono tanti pretendenti al traguardo e non è detto che se non si arriva per primi non si è fatto un buon lavoro. Oggi siamo stati costruttivi e abbiamo avuto modo di verificare i tre nuovi arrivi, che portano linfa, pur dovendo ancora raggiungere la migliore condizione fisica. Poi abbiamo avuto anche conferma che i sacrifici, e qui mi riferisco a Ricci, in una realtà come la nostra sono anche necessari e non sono fatti tanto per fare. Sapevamo quello che dovevamo fare ma anche ciò che ci doveva portare. Asslani oggi ha dimostrato di essere un bel prospetto per il futuro”.

Chi delle due ha fatto meglio oggi? Voi in trasferta siete molto sciolti, nel Bologna avete colto uno studio particolare che vi ha chiuso qualche strada?

“Noi cerchiamo di fare sempre le stesse cose e in questo siamo un po’ monotoni. Non abbiamo un piano B, ma cerchiamo di migliorare il piano A. Alla fine quello di oggi è un risultato che ci sta perché le due squadre si sono date battaglia. E’ stata una partita in equilibrio, le due squadre hanno difeso bene pur avendo voglia di attaccare, quindi dal mio punto di vista credo che anche il pubblico dovrebbe aver gradito la gara. Io l’ho gradita, anche se il risultato non ci gratifica molto”.

Una parola sulla direzione di gara?

Io sono particolarmente favorevole alla gioventù, di calciatori, allenatori, arbitri… Poi le gare son difficili da arbitrare, io ho provato in allenamento e non ci si capisce niente. Oggi credo che nella gestione siano stati bravi, nonostante il condizionamento del pubblico”.

Foto: Sito Empoli