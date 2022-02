Andreazzoli: “Orgoglioso della prestazione. Contatto Rabiot-Zurkowski da rigore”

L’Empoli ha giocato l’ennesima grande partita della stagione, nonostante il risultato abbia premiato la Juventus. Andreazzoli è consapevole di quanto messo in campo dai suoi: “Prestazione mi fa essere orgoglioso. Avevo chiesto di essere tali e quali come il primo tempo e l’hanno fatto. Ci hanno creduto al di là di situazioni non favorevoli. Continuiamo a non raccogliere quanto creiamo, ma le prestazioni ci danno convinzione di potercela giocare anche con chi è più forte di noi”, le parole raccolte da Dazn. Sulle lacune difensive: “Abbiamo fatto il doppio delle reti che contraddistinguono la fascia alla quale noi apparteniamo. E sono quelle che ci hanno portato dove siamo. Mi interessa che la squadra si esprima. Poi le nostre fragilità le conosciamo, ma stasera abbiamo fatto un lavoro enorme contro una squadra molto più attrezzata di noi“.

Sulla mentalità della squadra: “Siamo già stati a Genova contro la Samp e l’abbiamo affrontata con lo stesso piglio di oggi. Credo che solo un tempo abbiamo interpretato al di sotto del livello di attenzione, ma per tutto il resto del campionato siamo stati al massimo delle nostre possibilità, anche se non significa necessariamente vincere”.

Sul chiarimento chiesto all’arbitro in occasione del contatto tra Rabiot e Zurkowski: “Ho chiesto, anche perché anni fa ho preso un rigore contro nella stessa zolla dopo un contatto Dybala-Bennacer, ma non voglio giudicare. Molto più cercato da Dybala in quel caso. In ogni caso mi fido di quello che fanno e di chi opera. L’importante è che lo si faccia per migliorare e non per complicare le cose”.

Foto: sito Empoli