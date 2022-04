Andreazzoli: “Non sono tranquillo, l’Empoli deve salvarsi entro l’ultima giornata. Noi e il Napoli simili”

L’Empoli è a caccia del primo successo nel 2022. L’occasione è domani contro il Napoli. Così Andreazzoli in conferenza stampa: “Il Napoli ha le nostre stesse condizioni, certo può gestire meglio il dominio del gioco però credo che siamo accomunati da questo. Io tranquillo e sereno non lo sono mai, non lo ero nemmeno ad agosto. L’Empoli deve salvarsi entro l’ultima giornata, quando ci sarà la matematica esulteremo come se fosse uno scudetto. Se teniamo presente questo, oltre alle nostre necessità di dare esperienza a una squadra giovane, io sarò tranquillo solo in quel momento. L’impressione che ho è che noi abbiamo fatto mediamente meglio il girone di ritorno, solo i punti fanno cambiare la percezione. La squadra è cresciuta sotto tanti aspetti. Questa è una Serie A su tre livelli, noi siamo collocati in quello più basso ma questo è riscontrato anche dalla classifica”.

FOTO: Sito Empoli