Andreazzoli: “Non sminuiamo quanto fatto, ma serve migliorare. Tonelli si deve operare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha fatto il punto sulla situazione della squadra: “Non siamo impauriti, anche in settimana i ragazzi mi sono sempre sembrati molto vogliosi. Rispetto alla gara di andata è cresciuto il divario in classifica fra noi e loro, hanno fiducia ed entusiasmo ma nemmeno a noi mancano. Tonelli si deve operare, ci dispiace perché è un punto di riferimento, sia sotto l’aspetto dell’esperienza che dell’agonismo. È il terzo infortunio importante che subiamo”.

Il tecnico continua: “Non possiamo sminuire ciò che abbiamo fatto, però negheremmo la realtà se dicessimo che la mancanza di risultati non crei pesantezza. Tutte le domeniche si gioca per vincere, quando non si riesce a farlo viene a mancare qualcosa. Ma come ho detto tante volte, vogliamo esprimere il massimo e quasi sempre lo abbiamo fatto. Dobbiamo guardare tutte le situazioni da migliorare, domani ce la metteremo tutta per centrare il risultato pieno”.

Andreazzoli continua: “La coperta è corta, se tiri da una parte si accorcia dall’altra. Noi poco fortunati con gli arbitri? Non mi va di parlarne”.

