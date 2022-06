Andreazzoli: “Non mi aspettavo l’esonero, ci siamo salvati in anticipo. A volte raggiungere un obiettivo sembra che sia dovuto”

Raggiunto dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, l’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non me lo aspettavo, è stata una sorpresa. Però a me interessava soprattutto finire il lavoro interrotto anni fa, dopo l’ingiusta retrocessione del 2019. Era un debito che avevo nei confronti di me stesso e dell’ambiente. E quest’anno ci siamo salvati in anticipo, contro ogni pronostico. A volte, quando raggiungi un obiettivo, sembra quasi che sia dovuto, non conquistato“.

Foto: sito Empoli