Andreazzoli: “Lecce fastidioso da affrontare. Baldanzi tornerà in gruppo martedì”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Lecce al “Castellani”, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha così parlato del match contro i salentini: “Il Lecce è una squadra fastidiosa da affrontare, un avversario molto difficile per le sue caratteristiche. Sono bravi a interpretare il gioco e praticano un 4-3-3 che mi piace molto. La affrontiamo consapevoli di questo”.

Sulla continuità dei risultati che sta mancando: “A questo ci pensi e lo metti in preventivo. Ma come ho già risposto altre volte, la prestazione più o meno c’è sempre. Ricordo un buco di venti minuti a Frosinone, poi raramente la squadra perde colpi. A volte ci sono episodi che caratterizzano la partita e il gioco”.

Sulle situazioni di Baldanzi, Kovalenko e Destro: “Baldanzi sta bene, tornerà in gruppo martedì. Kovalenko sta facendo bene ed è importante dare motivo di apprezzamento a chi fa bene. Destro ha avuto sempre qualche problemino, non grave, perché si allena costantemente ma senza essere la possibilità di essere completamente se stesso”.

Foto: Andreazzoli twitter empoli