Andreazzoli: “Le squadre di Juric sono difficili da affrontare. Pinamonti? Sta dimostrando sacrificio”

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Torino.

Queste le sue parole: “Le squadre di Juric non sono facili da prendere. E’ un’anomalia anche se ultimamente meno comune. Stiamo bene, veniamo da una grande prova contro la Fiorentina. Vogliamo continuare in questo modo. La crescita di Pinamonti? La sto condividendo, non mi sento artefice. La differenza la fa la voglia di applicarsi dei ragazzi Noi cerchiamo di metterci a loro disposizione”. Foto: Sito Empoli