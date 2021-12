Andreazzoli: “Le rimonte sono diventate una costante. Bajrami? Sarà un’arma in più”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la rimonta sull’Udinese: “Ennesima rimonta? E’ diventata una costante, non ci demoralizziamo, siamo convinti di avere le energie per rimettere a posto le situazioni. Non è un caso, la nostra è stata una reazione non solo umorale di grande qualità. Dicevo al mio secondo che è un peccato smembrare la squadra che stava facendo un calcio fantastico e pure produttivo per difendere meglio sui palloni alti. La nostra partita è stata tanta roba”.

E’ tornato il Bajrami di inizio stagione.

“Non è sicuramente un problema anzi è una gioia. Lo aspettavamo tutti di rivederlo in queste condizioni. Sarà un’arma in più per noi”. Foto: Twitter Empoli