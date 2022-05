Andreazzoli: “La salvezza è come uno scudetto”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Inter: “Empoli aritmeticamente salvo? Le emozioni sono forti nel momento che arrivano, poi si smaltiscono. Si è trattato di una cosa che aspettavamo ma che ci aveva fatto tribolare, quindi avevamo desiderio di coglierla. L’abbiamo fatto tutti insieme, poi abbiamo brindato a questo “scudetto” che ci teniamo forte nel petto. Credo che sia stato meritato, credo anche avremmo meritato anche qualcosa di più. Ci abbiamo messo tanto impegno, c’è dietro tanto lavoro, affetto e partecipazione. Non mi metto a fare l’elenco di tutti, ma tutte le duecento persone che lavorano per l’Empoli sono stati importanti. Sento ancora la lama del coltello di due anni fa, finalmente è stata tirata fuori e quindi quella responsabilità di aver tolto qualcosa alla società è scemata“.

Foto: Twitter Empoli