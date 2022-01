Andreazzoli: “La salvezza è ancora in salita”

La sosta di campionato per via dello stage della Nazionale ha dato respiro a calciatori e tecnici. Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “I 29 punti che abbiamo, non ce li ha regalati nessuno. Li abbiamo ottenuti con sudore e fatica ma la salvezza è ancora come una salita. La squadra è consapevole che può fare ancora tanto e bene ma bisognerà farlo tutti insieme altrimenti il traguardo è difficilmente raggiungibile. Fortunatamente l’ambiente che ci circonda aiuta moltissimo. La proprietà è presente e Corsi si fida delle persone che lavorano. Punta molto sul settore giovanile e lascia fare, specialmente al nostro Direttore Sportivo. Il girone di ritorno si sa che sia più difficile del girone di andata. L’Empoli visto finora, ha anche perso dei punti per strada ma c’è ancora molto da fare.”

FOTO: Sito ufficiale Empoli