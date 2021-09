Andreazzoli: “Incidente di percorso la sconfitta con il Venezia. Sampdoria? Squadra pericolosa ma noi siamo pronti”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei toscani: “La sconfitta con il Venezia è un incidente di percorso. Vogliamo ripresentarci vogliosi nella gara di domani. La Sampdoria ha le sue peculiarità, devo dire che ne ho viste parecchie di partite, tra tutte le squadre viste è una di quelle che offre maggiori spunti di attenzione per le difficoltà che crea e per i giocatori che ha a disposizione”.

Foto: Sito Empoli