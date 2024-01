Andreazzoli in discussione da sabato, ora l’esonero è ufficiale. Il comunicato dell’Empoli

Sabato scorso, dopo la sconfitta di Verona, avevamo anticipato che Aurelio Andreazzoli sarebbe stato in discussione con concreta possibilità di un esonero. Ora c’è il comunicato dell’Empoli, in attesa dell’annuncio di Davide Nicola, la soluzione scelta rispetto al ritorno di Zanetti. Questo il comunicato: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”

Foto: Twitter Empoli