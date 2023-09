Andreazzoli: “Il tempo è tiranno. I gol? Segnare in questa categoria non è semplice”

Dopo la sconfitta rimediata domenica con l’Inter, il tecnico Andreazzoli ha presentato così la sfida tra Empoli e Salernitana:

“Erano importanti anche quelli con l’Inter i punti, affrontiamo una squadra che ha tre punti sopra e quindi l’importanza della classifica diventa pressante. Si tratta di una gara diversa. Mettere pressione non è un aspetto positivo. Bisogna ricercare la consapevolezza, l’abbiamo vista e toccata con mano. Meglio lasciarsi andare un po’ non abbiamo toccato tasti particolari avendo avuto poco tempo. Vorrei fare tante cose ma il tempo è tiranno, per cui ci accontentiamo di procedere a rilento. La Salernitana è una squadra di qualità, hanno un vantaggio ossia il fatto di aver giocato venerdì. Non tanto per un recupero fisico ma per il poco tempo per recuperare qualcuno. Problema in zona gol? L’abbiamo detto tante volte, io credo che la qualità degli attaccanti faccia la differenza. Ma la qualità può crescere con l’armonia e la sinergia. Anche con l’addestramento e ciò dipende da me. Credo che sia un problema non facilmente superabile perché segnare in questa categoria non è semplice. Ma lavoriamo per risolverlo“.

Foto: Twitter Empoli