Andreazzoli: “Il Napoli una goduria per gli occhi. Devo decidere su Bajrami”

L’allenatore dell’Empoli Andreazzoli, in conferenza stampa, ha analizzato la sfida di domani contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Se fosse così semplice potremmo stare tranquilli, ma non è così facile creare difficoltà a una squadra come questa. Vederli giocare è una goduria, ma siamo al mondo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte. Quando trovi squadre come questa non puoi esimerti dall’esprimere il massimo che hai”.

Su Bajrami: “Domani vediamo, i ragazzi non conoscono ancora la formazione. Al momento ho difficoltà positive anche io, mi dispiace per chi rimane fuori. Una scelta la faremo in base anche alla successione di gare che abbiamo da qui al Natale”. Foto: sito ufficiale Empoli