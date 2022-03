Andreazzoli: “Il Genoa ha fatto quadrato, ha le idee chiare. Non ci siamo ridimensionati”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Queste le sue parole: “I miei ragazzi vogliono avere soddisfazioni, loro si mettono a disposizioni. Crediamo nella condivisione. Le difficoltà della gara? Ci sono tante componenti. Giochiamo contro una squadra che ultimamente ha fatto quadrato, ha le idee chiare ed è solida. Giochiamo in un ambiente che conosco bene, difficile che dà qualcosa in più. Non credo che ci siamo ridimensionati. Nei risultati sì, non abbiamo raggiunto la vittoria, ma non ci siamo ridimensionati sull’idea e la voglia di fare”.

FOTO: Sito Empoli