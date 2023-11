Andreazzoli: “I 70 anni? A volte ragiono da 18enne. Il regalo? La salvezza con l’Empoli”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, raccontando la sua carriera, alla vigilia dei suoi 70 anni.

Queste le sue parole: “I 70 anni? Non riesco a pensare di essere così adulto. A volte ragiono ancora come un 18enne, altre come un 30enne. A Empoli il mio ultimo ballo? Mi sono scoperto bugiardo in passato già un paio di volte: taccio. Mi piace la soddisfazione di essere apprezzato per ciò che faccio e per come mi comporto. Alla mia età non hai paure, solo speranze e obiettivi. E io voglio fortemente la salvezza, sarebbe un po’ un regalo”.

Foto: sito Empoli