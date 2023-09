Andreazzoli: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo a zero punti ma il nostro campionato parte oggi”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta interna contro l’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Nel pre-gara avevamo parlato dell’obiettivo che volevamo raggiungere e l’abbiamo raggiunto. Abbiamo vinto la nostra partita: non abbiamo portato a casa nulla, perché quando l’Inter fa un gol così ti devi solo inchinare. La nostra vittoria, dopo la sbandata dovuta al gol subito, è stata quella di reagire e cercare di trovare il risultato con ogni maniera. Con molto sforzo fisico, con delle idee ma anche con tanta partecipazione: potevamo essere più fortunati, abbiamo avuto tante situazioni che a volte ti premiano. Ma questo interessa poco: punti non ne abbiamo presi e ci accontentiamo dell’obiettivo raggiunto”.

Ranocchia, Baldanzi: sono loro i giocatori da cui aspettarsi le scintille?

“Non credo che l’Empoli si possa bassare su delle scintille, non penso proprio: noi dobbiamo ragionare in previsione di diventare un organico, che possa anche non avere scintille, ma avere tante possibilità di interpretazioni e di soluzioni. Ma vanno trovate di squadra. Siamo consapevoli di questo e andiamo avanti cercando di affidarci a quello che ci può sostenere”.

Sui singoli: “Baldanzi io lo interpreto come un giocatore di quel tipo, poi che parta a destra o in posizione centrale come negli ultimi minuti poco cambia. Lui ama giocare in quel settore di campo lì, ma non è una limitazione: se lo pensassi, farei altre scelte. Sono convinto che gli venga bene: se ci renderemo conto che lo limita in qualche maniera, troveremo altre soluzioni, perché è un ragazzo che va lasciato libero. Gli vanno tolte le briglie, perché ha qualità e l’ha dimostrato, anche io lo conosco da un po'”.

Foto: sito Empoli