Andreazzoli: “Genoa, guardiamo avanti. Il mio futuro? Serve equilibrio”

La panchina di Aurelio Andreazzoli traballa e non poco, come ampiamente raccontato. Intanto, il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “La settimana è stata normale perché quando ci siamo ritrovati lunedì abbiamo tracciato una linea dietro le nostre spalle verso la quale non ci siamo rivolti mai. Abbiamo guardato solo davanti consci del fatto che se ci fossimo girati indietro avremmo visto uno spettacolo che non ci sarebbe piaciuto. Abbiamo pensato a fare quello che c’è da fare per affrontare una squadra importante come il Milan. Abbiamo lavorato su quell’entusiasmo necessario ad una squadra per affrontare una partita importante senza rivolgerci indietro. Quella è stata una parentesi che ci piace dimenticare. Il mio futuro? Quando sono stato chiamato ad assumere questo incarico, noi abbiamo parlato di una progettualità. Un progetto non si esprime in sei gare. Credo che sarebbe necessario avere equilibrio, quello che predico dal primo giorno in cui ho parlato a questo equilibrio. Altrimenti si va dietro a situazioni che portano negatività mentre noi dobbiamo andare dietro a situazioni oggettive”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa