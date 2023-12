Andreazzoli: “Fuorigioco millimetrico? Le regole sono regole, altrimenti ci prendiamo in giro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino: “Qualche passaggio sbagliato? Solo qualche, è riduttivo. Mi è dispiaciuto, anche perchè abbiamo dimostrato di poter fare diversamente. È un passo avanti che dobbiamo fare”.

Poi spazio alla rete annullata a Ebuehi: “Fuorigioco millimetrico… Ha la pianta larga. Non mi interessa parlare di questo. Però ho parlato con l’arbitro per chiedergli se la regola dei 6 secondi per il portiere esista ancora. Le regole sono regole, altrimenti ci prendiamo in giro e diamo adito a discussioni”.

Infine, sui giovani: “La gioia di lavorare con loro e dar loro la possibilità di esprimersi al massimo è impagabile. La soddisfazione che mi rende più pieno è quella di convincere chi ha già una certa età ed esperienza. Fazzini? L’ho messo in difficoltà chiedendogli quello che la squadra non è riuscito a darmi. Secondo me lui è un talento che può fare anche il play e potrebbe farlo molto bene”.

