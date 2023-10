Andreazzoli: “Essere produttivi e non realizzativi è un difetto. Dobbiamo prendere più rischi”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso 3-0 contro il Bologna: “È stato bravo anche Skorupski, alla fine del primo tempo siamo entrati in area piu del doppio del Bologna, poi essere produttivi e non realizzativi diventa un difetto. Sappiamo di averlo, l’unica strada è quella di lavorare per migliorare queste situazioni e aumentare la produttività. Alla fine il Bologna ha vinto la partita e di sicuro non ha rubato niente, noi siamo calati sotto l’aspetto fisico e non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare”.

Poi ha proseguito: “Dobbiamo prendere piu rischi? Per quanto mi riguarda questa domanda la trasformo in affermazione. Credo che per una squadra della nostra forza sia estremamente vitale un atteggiamento del genere. Dobbiamo metterci a posto sotto l’aspetto fisico, forse anche io ho esagerato un po’ nel chiedere, ma sono situazioni che è necessario chiedere, anche a costo di rischiare qualcosa. La chiarezza di idee non arriva dal mio pensiero, sono i calciatori che ti dicono come essere impiegati. Chi fa il nostro lavoro deve mettersi a loro disposizione per farli rendere al meglio”.

Foto: Twitter Empoli