Andreazzoli: “Essere in vantaggio ci ha paradossalmente tolto qualcosa. Lavoriamo tanto, non accontentiamoci”

Parlando ai microfoni di DAZN dopo il pari conquistato dal suo Empoli contro l’Hellas Verona, il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli ha detto la sua sull’incontro: “Tudor mi piace molto perché è schietto e sincero, la prestazione non è stata all’altezza per prenderci i tre punti. Essere in vantaggio ci ha paradossalmente tolto qualcosa, avevamo trovato pure una bella rete. Loro ci hanno messo in difficoltà nella ripresa”.

L’allenatore prosegue: “In molte gare abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, noi siamo sempre stati coscienti della nostra forza. Lavoriamo tanto e i ragazzi si impegnano per ottenere quello che hanno. C’è una gara in meno e abbiamo guadagnato un punto, siamo felici ma non accontentiamoci. Vicario era in dubbio perché aveva avuto la febbre, la settimana è stata particolare ma ora ci prendiamo il punto”.

Foto: Sito ufficiale Empoli