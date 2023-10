Andreazzoli: “Domani vorrei vincere anche senza la prestazione. Su Bastoni e Maleh…”

L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Udinese:

Sulla gara di domani:

“Il risultato è importante, però quasi sempre è figlio di una prestazione, sarei contento anche di vincere giocando male. C’è da mettere l’accento sull’importanza della gara e dei tre punti. Domenica abbiamo pagato certe cose, il risultato è stato deludente per quello che abbiamo prodotto”.

Sulla cattiveria sotto porta:

“Non credo che sia un fatto mentale, se la porta la vedi e la trovi non c’è questo problema. Metterei l’accento sull’interpretazione della gara subito, anche a Bologna è stato così. L’atteggiamento nostro deve essere quello ma poi ci sono anche gli avversari”.

Su Bastoni:

“Si adatta molto alle esigenze della squadra, sia come caratteristiche che come volontà. Ha fatto molto bene seppur non avendo ancora una condizione ideale. Si è sacrificato e ci ha messo del suo per aiutarci”.