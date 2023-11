Andreazzoli: “Dobbiamo essere sempre quelli visti oggi. In questo modo possiamo mettere in difficoltà tutti”

Colpo grosso dell’Empoli che vince in casa dei campioni d’Italia del Napoli.

Ai microfoni di Sky, gioisce il tecnico, Aurelio Andreazzoli.

Queste le sue parole: “Noi dobbiamo essere questi, perché io sono questo e la squadra deve prendere dall’allenatore. Se siamo questi allora possiamo infastidire chiunque, quando giochi contro il Napoli devi dare il massimo ma è lo spirito. La squadra è stata sempre lì con la voglia e la speranza di vincere. Ci sono poi i valori ma non può mancare lo spirito”.

Momento complicato per Garcia, sorpreso da questo Napoli? “Quando si fanno le analisi alle partite perse si cerca sempre il motivo di cosa non è andato, abbiamo tentato in tutte le maniere quello che abbiamo proposto in sede di presentazione della gara. Ho visto applicazione sul gol, siamo stati premiati perché poi ci vuole anche un po’ di fortuna ma fa parte del gioco. Può essere anche un Napoli in difficoltà in questo momento”.

Il cambio Fazzini-Kovalenko? “E’ una questione di energie, abbiamo anche calciatori in crescita e quindi abbiamo dato soltanto un po’ più di qualità mettendo energia. Quando c’è da risolvere la questione con un po’ di qualità”.

C’è stato anche lo psicologo Andreazzoli? “Il difficile è trovare la chiave d’ingresso, se la trovi e i ragazzi ci credono tutto diventa più facile”.

Foto: sito Empoli