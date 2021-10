Andreazzoli: “Dispiaciuto per Castori. La gara di domani vale quattro punti”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana:

La partita di domani ha una valenza strategica per il campionato dell’Empoli?

“Di solito parliamo di tre punti, questa volta possiamo parlare di quattro. È evidente che le partite assumono importanza diversa dallo strettamente riferito al risultato. Crediamo di avere imparato da questa sconfitta con l’Atalanta. Abbiamo lavorato molto anche sugli aspetti positivi. Dobbiamo continuare sulla nostra strada diventando più completi di quello che siamo ora”.

L’Arechi pieno può essere un motivo di pressione in più? Cosa si aspetta dal cambio di allenatore?

“Per me è una situazione bellissima. È un anno e mezzo che auspichiamo di trovare uno stadio pieno. Non lo reputo un nemico ma una situazione che fa comodo. A me piace e piacerà anche ai ragazzi.

Per quanto riguarda l’allenatore nuovo, sono contento per Colantuono e mi dispiace molto per chi ha subito la situazione come Castori. Non è una novità per il calcio, sono situazioni che conosciamo bene. Mi è dispiaciuto un pochino ascoltare qualche commento che credo il precedente allenatore non si meritasse. Però è una questione di livello di sensibilità che hai o non hai. Secondo me, un po’ di più occorreva”.