Andreazzoli: “Dal mercato ne usciamo migliorati ma dispiace per Ricci”

Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Bologna-Empoli. Ecco le sue dichiarazioni presenti sul sito ufficiale dell’Empoli: “Di Ricci chiaramente sono dispiaciuto, perché avevamo messo tante attenzioni su di lui. Però abbiamo fatto le cose in maniera ponderata. Eravamo convinti di aver agito nel verso giusto, ora che ho preso coscienza dei ragazzi nuovi e credo che abbiamo fatto un miglioramento notevole. La sosta è stata diversa dalle altre, perché non ci sono stati viaggi e nazionali e abbiamo potuto compattare il gruppo e allenarci. Cacace non lo conoscevo affatto, ma ho avuto buone sensazioni che sono diventate certezze da quando si allena con noi. Il ragazzo ha qualità, forza, esperienza nonostante la giovane età. Il Bologna è una squadra che all’andata ha perso contro di noi e che si vorrà rifare. Esce da risultati non ottimali, vorranno riprendersi il cammino come è normale che sia. Noi non stiamo tanto meglio di loro quanto a risultati”.

