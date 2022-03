Andreazzoli: “Ci definivano impresentabili, a inizio stagione avremmo firmato per questa classifica”

Il tecnico dell‘Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona, in programma domani alle ore 15. Queste le sue dichiarazioni: “Il Verona ha finito le energie? Non so cosa possa aver dato quest’impressione, considerando i numeri che ha. La partita sarà difficile, loro sono una squadra con attributi, tenteremo di fare il massimo anche se a volte questo non basta per fare punti in Serie A. Siamo consapevoli che se a nove dal termine ci avessero prospettato una situazione del genere avremmo firmato con l’inchiostro, visto che ci definivano impresentabili. Guardiamo avanti, vogliamo vincere”.

Sui singoli: “Asllani deve star tranquillo, non ci sono problemi riguardo il suo equilibrio. Vicario è determinante ed ha grandi margini di miglioramento, fa prevedere un futuro soddisfacente per lui. Abbiamo dentro lo spogliatoio qualche problemino non decisivo, legati a botte prese in settimana, non abbiamo certezze chiare e vediamo domani come fare, ci baseremo come sempre sul lavoro del gruppo. La Mantia ha comportamenti da dieci e lode, è un altro atleta rispetto a qualche mese fa, ci dà sempre una mano dentro e fuori dal campo, è un possibile partente dal primo minuto ma chiunque giochi ho subentra può far bene”.

Foto: Sito ufficiale Empoli