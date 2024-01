Andreazzoli: “Ci aspetta uno scontro diretto. Giocare con il mercato aperto è fastidioso”

Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa la partita che attende il suo Empoli contro il Verona: “Ci aspetta uno scontro diretto, all’andata abbiamo perso e questo è un ulteriore vantaggio che il Verona ha nei nostri confronti. Non è che i punti della sfida col Milan fossero diversi da quelli del la sfida col Verona. Sappiamo che dobbiamo affrontare un rivale agguerrito, in un ambiente agguerrito. Saranno compatti, ma li conosciamo. Poi sarà il campo a dire se siamo capaci di contrastarli o meno. Guardando la classifica ti fai un’immagine che non è corretta sul Verona. Bisogna guardare le partite, contro chi giocano e come giocano, quanto sono propositivi, quanto hanno a disposizione pur facendo un po’ di mercato in uscita”. E proprio a proposito della finestra di mercato invernale: “È fastidioso. Quella di gennaio è una finestra esageratamente lunga. Qualche situazione da gestire c’è in tutte le squadre, preferirei essere al primo di febbraio. Dobbiamo farci i conti senza lasciarci influenzare, cercando di limitare i disagi. Fosse per me se non ci fosse sarebbe meglio”.

Foto: sito ufficiale Empoli