Andreazzoli: “Bajrami gioca contro l’Inter. Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana? Mi auguro due pareggi”

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Ripartiamo dal primo tempo con la Salernitana, anche se la ripresa ci deve servire a non abbassare la guardia. L’Inter? Siamo coscienti di giocare contro i campioni d’Italia: ho qualche statistica che raccogliamo sempre. Ha una media gol altissima, prima per tiri in porta, gol realizzati, occasioni da gol. Se leggi i nomi della panchina di rendi conto che parli di una corazzata. Noi non partiamo battuti però, come abbiamo dimostrato già a Torino contro la Juventus, dobbiamo meritarci la possibilità eventuale di fare risultato. Conosciamo i nostri limiti e i pregi, cercheremo di metterli in campo. Mi auguro che la squadra possa esprimere il meglio che ha. Ho sempre perso con Inzaghi, non si può che migliorare la situazione”.

Su Pinamonti: “A vedere le ultime gare non credo che abbia bisogno di stimoli particolari, ha fatto e sta facendo benissimo. Chiaro, giocare contro gli ex compagni è una bella soddisfazione”.

Su Bajrami: “Gioca domani, facciamo prima. Lui lo saprà da voi”.

Inter arrabbiata: “Questi son sempre arrabbiati… i calciatori di livello lo sono sempre, in senso sportivo ovviamente. Hanno sempre la testa rivolta alla vittoria, questo fa la differenza. Quando li affronti sono sempre al massimo, non ti vogliono concedere niente e quando lo fanno è perché li hai messi in difficoltà”.

Su Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana: “Cosa mi auguro? Due pareggi”.

Foto: Sito Empoli